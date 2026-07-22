Манчестер Юнайтед представил гостевую форму на следующий сезон
Обновленная выездная экипировка будет синего цвета.
Манчестер Юнайтед презентовал новый комплект гостевой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Обновленная экипировка от технического партнера английского клуба компании adidas выполнена в синем цвете.
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"Созданная на яркой королевской синей основе футболка объединяет знакомые основы с изысканными текстурами и тонкими акцентами, создавая дизайн, который сохраняет ясность и уверенность, давно ассоциирующиеся с Манчестер Юнайтед в выездных матчах", - говорится в заявлении МЮ на официальном сайте.
Even away, we're always United 🔵✨— Manchester United (@ManUtd) July 22, 2026
Introducing our 2026/27 @adidasFootball away jersey, available now 🔗
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попрощался с тремя игроками.
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