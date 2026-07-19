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Футбол

ЛНЗ презентовал форму для еврокубковых матчей

Черкасская команда сыграет против Гента в обновленной экипировке.
Сегодня, 18:45       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ показал новую форму / ЛНЗ
ЛНЗ показал новую форму / ЛНЗ

ЛНЗ представил новый комплект формы, в котором команда проведет дебютные еврокубковые матчи этого сезона.

Уже вскоре черкасская команда во втором раунде квалификации Лиги конференций встретится с бельгийским Гентом.

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Новая экипировка клуба для еврокубков выполнена в черном цвете.

Также отмечается, что перед первым домашним матчем в УПЛ ЛНЗ презентует основной комплект формы на сезон-2026/27.

Первый поединок с Гентом будет номинально домашним для черкасской команды и состоится 23 июля. Ответный матч будет сыгран в Бельгии 30 июля.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с домашним стадионом для квалификации Лиги конференций.

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