Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
Испания выиграла чемпионат мира, не проиграв ни одного матча.
Сборная Испании стала обладателем ЧМ‑2026, выиграв все восемь матчей турнира. Ранее подобное удавалось лишь Италии (1938, 1982) и Германии (1990).
За весь мундиаль команда Луиса де ла Фуэнте пропустила всего один мяч - в четвертьфинале против Бельгии. Ни один чемпион мира ранее не завершал турнир с таким показателем.
0 - Ils ont remporté la Coupe du Monde sans être mené une minute au cours de la compétition :— OptaJean (@OptaJean) July 19, 2026
🇮🇹 Italie en 1938 (4 matches)
🇮🇹 Italie en 1982 (7 matches)
🇩🇪 Allemagne en 1990 (7 matches)
🇪🇸 Espagne en 2026 (8 matches)
La Roja est d'ailleurs la première équipe championne du… pic.twitter.com/bI4xJmZ4sY
Кроме того, беспроигрышная серия испанцев достигла 38 встреч (29 побед и 9 ничьих), что стало новым рекордом, превзойдя достижение Италии (37 матчей).
Тем временем Атлетико повторил рекорд финалов чемпионата мира.
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