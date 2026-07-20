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Футбол

Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года

Она не проигрывала ни минуты на всём ЧМ.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Испании игроки / Getty Images
Сборная Испании игроки / Getty Images

Испания выиграла чемпионат мира, не проиграв ни одного матча.

Сборная Испании стала обладателем ЧМ‑2026, выиграв все восемь матчей турнира. Ранее подобное удавалось лишь Италии (1938, 1982) и Германии (1990).

За весь мундиаль команда Луиса де ла Фуэнте пропустила всего один мяч - в четвертьфинале против Бельгии. Ни один чемпион мира ранее не завершал турнир с таким показателем.

Кроме того, беспроигрышная серия испанцев достигла 38 встреч (29 побед и 9 ничьих), что стало новым рекордом, превзойдя достижение Италии (37 матчей).

Тем временем Атлетико повторил рекорд финалов чемпионата мира.

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