Клуб АПЛ продлил контракт с украинским вингером

Украинский вингер Сандерленда Тимур Тутеров продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "черных котов".

Детали соглашения 21-летнего украинца с представителем английской Премьер-лиги не разглашаются.

Читай также: Украинский нападающий забил за английский клуб во втором подряд матче

"Мы очень рады, что Тимур связал свое будущее с Сандерлендом. Этот новый контракт - награда за его прогресс и отношение к делу, которое он продолжает демонстрировать каждый день. Он скромный, трудолюбивый и стремится учиться, и именно эти качества сыграли ключевую роль в его развитии. Тимур олицетворяет тот тип молодых игроков, которых мы стремимся развивать в этом футбольном клубе. Мы ставим целью предоставлять талантливой молодежи возможность добиваться успеха, когда они к этому готовы, и с нетерпением ждем следующего этапа его пути в красно-белых цветах", - сказал спортивный директор клуба Флоран Гизольфи.

Sunderland AFC is delighted to confirm that Timur Tutierov has signed a new contract with the Club! ❤️✍️ — SAFC Academy (@AcademyOfLight) July 20, 2026

Тутеров еще играл за первую команду Сандерленда в официальных матчах, но несколько раз уже попадал в заявку на поединки АПЛ и Кубка лиги.

Ранее украинец выступал за Сандерленд U-21, в составе которого провел во всех турнирах 44 матча, отличившись 16 голами и пятью результативными передачами.

Вторую часть прошлого сезона Тутеров провел в аренде в Эксетер Сити в третьем английском дивизионе, сыграв за команду 17 поединков и записав на свой счет три забитых мяча и один ассист.

Во время межсезонья украинец принял участие в товарищеском матче первой команды Сандерленда с Йорк Сити (5:1) и отличился голом.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб выставил на продажу украинского нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!