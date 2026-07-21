Чемпионат мира 2030 расширят до более чем 60 сборных
Чемпионат мира 2030 пройдёт с участием 64 сборных.
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявил, что в 2030 году чемпионат мира впервые пройдёт с участием 64 национальных команд.
По его словам, расширение приурочено к 100‑летию первого мундиаля.
¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f— Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026
Стартовые матчи турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, после чего соревнования продолжатся в странах‑организаторах - Марокко, Португалии и Испании.
К слову, в рейтинге ФИФА Украина потеряла одну позицию после отсутствия на чемпионате мира‑2026.
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