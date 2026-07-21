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Футбол

Чемпионат мира 2030 расширят до более чем 60 сборных

64 команды.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Президент КОНМЕБОЛ и другие представители организации / Getty Images
Президент КОНМЕБОЛ и другие представители организации / Getty Images

Чемпионат мира 2030 пройдёт с участием 64 сборных.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявил, что в 2030 году чемпионат мира впервые пройдёт с участием 64 национальных команд.

По его словам, расширение приурочено к 100‑летию первого мундиаля.

Стартовые матчи турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, после чего соревнования продолжатся в странах‑организаторах - Марокко, Португалии и Испании.

К слову, в рейтинге ФИФА Украина потеряла одну позицию после отсутствия на чемпионате мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат мира 2030

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