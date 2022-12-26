Украина, Испания и Португалия подали общую заявку на проведение ЧМ-2030

Европейские страны объединились, чтобы получить возможность провести мундиаль в 2030 году.

Украина подала совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает УАФ.

В официальном заявлении Ассоциации говорится, что УЕФА поддержал инициативу европейских стран на совместное проведение турнира.

"Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу-2030! Важно, что УЕФА поддержал инициативу, и мечта многих поколений украинских болельщиков получила практическую возможность для воплощения".

"Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 чрезвычайно важно не только для нашего государства, но и для объединения и укрепления всей Европы во время совместных тяжелых испытаний".

"Совместное с Испанией и Португалией проведение ЧМ-2030 может стать ярким футбольным символом вступления Украины в ЕС, на что наше государство также будет претендовать в последующие годы. Матчи ЧМ-2030 в Украине, Испании и Португалии будут подчеркивать единство Европы от Лиссабона и Мадрида до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя".

Авангард (Луганск)

"Это событие станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще и потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие с начала турнира мирового первенства".

"Веру в возможности проведения ЧМ-2030 в Украине ежедневно своими успехами подтверждают Вооруженные силы Украины, которые своим невероятным героизмом доказывают несокрушимость и неотвратимость победы украинского народа на поле боя против агрессора".

"Мы играем в футбол в единой команде мира и за мир! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!".

Напомним, что, помимо Украины, Испании и Португалии, на проведение мундиаля в 2030 году претендует Марокко и группа стран Уругвай-Аргентина-Чили-Парагвай.