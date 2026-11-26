Российские войска во время утренней атаки на Харьков 26 ноября повредили один из главных спортивных объектов города — Дворец спорта Локомотив.

По информации журналистов харьковского издания Думка, во время обстрела Холодногорского района пострадали жилые дома, две автозаправочные станции и спортивный комплекс.

На опубликованных изданием фотографиях видны последствия попадания на территории Локомотива.

Сообщается, что дворец спорта был местом тренировок детей и подготовки спортсменов.

Отметим, что Локомотив уже подвергался российскому ракетному удару в сентябре 2022 года. Тогда были разрушены часть спортивной инфраструктуры: в частности бассейн и боксерский клуб.

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