Швеция направила в Еврокомиссию протест против участия российских лыжников в ЧМ-2027

Цель инициативы — не допустить их к чемпионату мира по лыжным видам спорта 2027 года, который пройдет в шведском Фалуне.

Письмо было направлено 30 октября. Шведские власти призывают Еврокомиссию ускорить разработку общеевропейских правил, которые позволят отказывать в выдаче виз гражданам россии и беларуси, представляющим свои страны на международных спортивных соревнованиях.

"Жестокая агрессивная война россии не заканчивается только потому, что проходит чемпионат мира по лыжным гонкам», — подчеркнул Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл..

Шведские власти также настаивают на том, чтобы россияне не могли обходить ограничения, получая визы в других странах ЕС и затем въезжая в Швецию благодаря свободе передвижения внутри Евросоюза.

Сейчас шведская миграционная служба может отказывать в визах отдельным заявителям, если они представляют угрозу национальной безопасности или распространяют пропаганду в поддержку войны. Однако такие решения принимают индивидуально.

Швеция рассчитывает добиться более широких ограничительных полномочий на уровне ЕС. Новые европейские правила ожидаются в первом квартале 2027 года. До их принятия правительство также добивается ужесточения рекомендаций по выдаче виз россиянам и сотрудничает в этом вопросе с другими скандинавскими странами.

Поводом для обращения стало решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. По последнему списку от 27 октября, допуск получили 45 российских лыжников.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

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