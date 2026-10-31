Украина может потерять место на чемпионате мира-2027 по хоккею из-за возвращения россии

В октябре 2026 года CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к пяти международным турнирам сезона-2026/27, включая мужской чемпионат мира, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

Проблема заключается в том, что состав участников мужского ЧМ-2027 уже сформирован. В турнире должны выступить 16 сборных, разделенных на две группы по восемь команд. Украина стала последней командой, которая завоевала путевку в элитный дивизион, и должна была сыграть на чемпионате мира впервые с 2007 года.

Теперь возвращение россии ставит под вопрос участие украинской команды. По информации Deseret News, Украина может потерять свое место в турнире, уступив его российской сборной.

При этом CAS не определил, каким именно образом IIHF должна организовать возвращение российских хоккеистов в соревнования. В частности, суд не устанавливал, под каким флагом должна выступать российская сборная и сможет ли она использовать национальную символику.

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