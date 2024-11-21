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Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией

Косовары подадут апелляцию в арбитражный суд на решение УЕФА.
Сегодня, 00:58
Матч Румыния - Косово не был доигран / Getty Images
Матч Румыния - Косово не был доигран / Getty Images

Федерация футбола Косово сообщила, что обжалует решение УЕФА о присуждении национальной сборной технического поражения в недоигранном матче Лиги наций с Румынией.

В том гостевом поединке косовары ушли с поля на 90+3 минуте при счете 0:0 после просербских провокаций со стороны румынских болельщиков.

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"Для ФФК и игроков нашей сборной это решение является подтверждением обоснованности наших действий против расистских скандирований и провокационных политических месседжей против Косово. Это решение полностью оправдывает наши действия, и мы гордимся тем, что наша национальная сборная правильно оценила ситуацию, когда решила покинуть поле в знак протеста против этих расистских скандирований, провокационных политических сообщений и другого дискриминационного поведения. Это решение подтверждает, что Косово установило новый стандарт защиты достоинства и уважения в международном футболе.

Несмотря на это, мы не согласны с решением об объявлении результата 3:0 в пользу Румынии. Поэтому ФФК подаст апелляцию для обжалования этого дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, продолжая защищать права нашей сборной.

ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА, чтобы получить полный доступ ко всем деталям и юридической аргументации, которые привели к этому решению. После этого мы будем использовать все возможные варианты обжалования, которые есть в нашем распоряжении, чтобы исключить снятие очков, не отражающее справедливости и наших усилий по защите спортивных ценностей.

Этот случай не просто вызов для нашего футбола, а борьба против расизма и дискриминации во всех ее формах. Наши игроки продемонстрировали чрезвычайное мужество и образцовое поведение, отказавшись играть в недостойных условиях, и это решение УЕФА является четким свидетельством того, что языку ненависти, расизма и провокационным политическим месседжам нет места в футболе.

ФФК остается преданным делу защиты интересов наших игроков и нашего спортивного сообщества, устанавливая новые стандарты честности и уважения в спорте. Мы благодарим всех, кто поддержал нас на этом пути, и приглашаем всех любителей футбола присоединиться к нам в этой битве за равенство и достоинство", - говорится в заявлении.

Напомним, что Румыния с 18 очками заняла первое место в группе и поднялась в Дивизион В. Косово финишировало с 12 баллами на второй позиции и сыграет в плей-офф за повышение в классе.

Жеребьевка Лиги наций состоится в пятницу, 22 ноября, а на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.

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