УЕФА вынес вердикт по недоигранному матчу Лиги наций Румыния - Косово

Поединок был сорван, когда косовары ушли с поля после провокаций со стороны румынских болельщиков.

УЕФА опубликовал решение по поводу недоигранного матча пятого тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций-2024/25, в котором Румыния принимала на своем поле Косово.

Поединок, который состоялся 15 ноября, не был доигран, после того как команда гостей ушла в подтрибунные помещения на 90+3 минуте при счете 0:0 и отказалась возвращаться на поле. Свое решение косовары мотивировали тем, что румынские болельщики скандировали просербские провокации и бросали на поле посторонние предметы.

Читай также: Матч Лиги наций Румыния - Косово был сорван из-за поведения болельщиков

Как говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА, сборная Косово получила в этом матче техническое поражение 0:3 и штраф в размере 6 тысяч евро. В то же время сборная Румынии была оштрафована на 128 тысяч евро и проведет следующий официальный домашний поединок при пустых трибунах.

Таким образом, Румыния набрала 18 очков и заняла первое место в группе, автоматически поднявшись в Дивизион В. Косово финишировало с 12 баллами на второй позиции и сыграет в плей-офф за повышение в классе.

Напомним, что жеребьевка Лиги наций состоится в пятницу, 22 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!