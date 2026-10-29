iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко

Общая сумма штрафа составила 30 тысяч евро.
Вчера, 13:35       Автор: Сергей Носенко
Акция от фанатов / Getty Images
Акция от фанатов / Getty Images

УЕФА наказал Финскую футбольную ассоциацию за поведение болельщиков во время матча сборных Финляндии и Беларуси в Лиге наций.

Встреча состоялась 29 сентября в Хельсинки и завершилась нулевой ничьей. Перед началом игры финские болельщики освистали гимн Беларуси, а на трибунах появился большой баннер с изображением совы, схватившей таракана с лицом Александра Лукашенко. Надпись на финском языке гласила: "Твой день настанет".

Согласно опубликованным данным о дисциплинарных санкциях, УЕФА разделил наказание на две части. За освистывание национального гимна белорусской сборной финская сторона должна заплатить 10 тысяч евро. Еще 20 тысяч евро назначены за демонстрацию сообщения, не соответствующего характеру спортивного мероприятия.

Акция финских болельщиков сопровождалась и другими жестами в поддержку Украины. Игроки сборной Финляндии вышли на разминку в футболках с надписью We Stand for Peace («Мы выступаем за мир»), а на трибунах также были украинские флаги.

Несмотря на поддержку россией войны против Украины, сборная Беларуси продолжает участвовать в турнирах УЕФА.

Напомним, в США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штраф уефа сборная Финляндии по футболу

Статьи по теме

Лига Европы: Байер разобрался с ОФИ, Ювентус и Ренн разошлись ничьей, Милан проиграл Борнмуту Лига Европы: Байер разобрался с ОФИ, Ювентус и Ренн разошлись ничьей, Милан проиграл Борнмуту
Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов
Джака получил условный штраф за подделку Джака получил условный штраф за подделку
Чеферин передумал уходить из УЕФА Чеферин передумал уходить из УЕФА

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику
Другие страны23:35
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Европа22:18
Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге
Украина21:26
Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии
Украина20:45
Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала турнира
Украина20:10
Карпаты прошли Александрию в Кубке Украины
Бокс19:45
"Они дерутся за все, что у них есть": Отец Фьюри оценил его настрой на бой с Джошуа
Европа19:28
Реал вернет из Италии своего воспитанника
Украина18:52
Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров
Формула 118:45
Формула-1 получила формальный повод отменить гонки на Ближнем Востоке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK