УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко

УЕФА наказал Финскую футбольную ассоциацию за поведение болельщиков во время матча сборных Финляндии и Беларуси в Лиге наций.

Встреча состоялась 29 сентября в Хельсинки и завершилась нулевой ничьей. Перед началом игры финские болельщики освистали гимн Беларуси, а на трибунах появился большой баннер с изображением совы, схватившей таракана с лицом Александра Лукашенко. Надпись на финском языке гласила: "Твой день настанет".

Согласно опубликованным данным о дисциплинарных санкциях, УЕФА разделил наказание на две части. За освистывание национального гимна белорусской сборной финская сторона должна заплатить 10 тысяч евро. Еще 20 тысяч евро назначены за демонстрацию сообщения, не соответствующего характеру спортивного мероприятия.

Акция финских болельщиков сопровождалась и другими жестами в поддержку Украины. Игроки сборной Финляндии вышли на разминку в футболках с надписью We Stand for Peace («Мы выступаем за мир»), а на трибунах также были украинские флаги.

Несмотря на поддержку россией войны против Украины, сборная Беларуси продолжает участвовать в турнирах УЕФА.

Напомним, в США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол.

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