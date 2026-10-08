Джака получил условный штраф за подделку

Капитан Сандерленда Гранит Джака получил условный штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков за получение поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Наказание предусматривает 50 дневных ставок по 3000 франков. Штраф не будет приведен в исполнение, если футболист в течение двух лет испытательного срока не совершит новых правонарушений. Судебные издержки Джака уже оплатил.

"Я принимаю это решение и беру на себя ответственность за свои действия", — написал Джака в Instagram.

34-летний футболист ранее признался, что получил фальшивый сертификат в период, когда испытывал серьезные сомнения относительно вакцинации от COVID-19. По словам Джаки, он во всем сознался и сотрудничал со следствием.

Напомним, в сентябре швейцарские власти начали расследование в отношении Джаки из-за этого эпизода. После признания футболист пропустил четыре матча сборной Швейцарии в Лиге наций.

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