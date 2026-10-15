Украинский вингер дебютирует в еврокубках за Сандерленд

Тимур Тутеров выйдет в старте английской команды на матч Лиги Европы.

В четверг, 15 октября, Сандерленд проведет гостевой матч против португальского Тореенсе в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы.

На этот поединок в стартовом составе английской команды выйдет украинский вингер Тимур Тутеров, дебютировав за "черных котов" в еврокубках.

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Матч Тореенсе - Сандерленд начнется в 19:45 по киевскому времени.

RLB’s Europa League Sunderland! 👊 #UEL https://t.co/5hPlrIH6gm — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 15, 2026

Отметим, что в начале сентября этого года 21-летний Тутеров дебютировал за первую команду "черных котов" в матче Кубка английской лиги против Халл Сити (1:0).

Также на счету украинского вингера в этом сезоне три матча за Сандерленд U-21, в которых он отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что в июле Сандерленд продлил контракт с Тутеровым.

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