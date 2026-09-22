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Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21

Украинский нападающий Тимур Тутеров проявил себя в матче Сандерленда U-21 против Аккрингтона в первом туре группового этапа EFL Trophy.
Вчера, 23:51       Автор: Сергей Носенко
Тимур Тютеров / Getty Images
Тимур Тютеров / Getty Images

Встреча завершилась победой молодежной команды "черных котов" со счетом 3:2.

Тутеров вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте помог своей команде открыть счет. Украинец отдал результативную передачу на Трея Сэмюэла-Огунсуи, который отправил мяч в сетку.

Аккрингтон отыгрался на 26-й минуте, однако еще до перерыва Сандерленд вновь вышел вперед благодаря голу Тома Проктора.

В начале второго тайма хозяева сравняли счет, но вскоре Тутеров снова вывел свою команду вперед.

На 61-й минуте украинец нанес мощный удар из-за пределов штрафной и отправил мяч точно в дальнюю девятку.

Этот гол в итоге оказался победным — Сандерленд U-21 удержал преимущество и выиграл со счетом 3:2.

Аккрингтон – Сандерленд U-21 – 2:3

Голы: Воррен, 26, Стоктон, 51 – Семюел-Огунсуи, 11, Проктор, 39, Тутеров, 61

Напомним, украинца Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: u-21 Тимур Тутеров

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