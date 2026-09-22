Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21
Встреча завершилась победой молодежной команды "черных котов" со счетом 3:2.
Тутеров вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте помог своей команде открыть счет. Украинец отдал результативную передачу на Трея Сэмюэла-Огунсуи, который отправил мяч в сетку.
Аккрингтон отыгрался на 26-й минуте, однако еще до перерыва Сандерленд вновь вышел вперед благодаря голу Тома Проктора.
В начале второго тайма хозяева сравняли счет, но вскоре Тутеров снова вывел свою команду вперед.
На 61-й минуте украинец нанес мощный удар из-за пределов штрафной и отправил мяч точно в дальнюю девятку.
Accrington Stanley 2-3 Sunderland U21s— Rye Moran (@Rye_Moran) September 22, 2026
Tutyerov (61')@SAFCsource #safc pic.twitter.com/NY5Ohz7bi0
Этот гол в итоге оказался победным — Сандерленд U-21 удержал преимущество и выиграл со счетом 3:2.
Аккрингтон – Сандерленд U-21 – 2:3
Голы: Воррен, 26, Стоктон, 51 – Семюел-Огунсуи, 11, Проктор, 39, Тутеров, 61
Напомним, украинца Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом.
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