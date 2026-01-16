Украинский нападающий сменил команду АПЛ на представителя третьего дивизиона Англии
Эксетер Сити объявил о подписании украинского нападающего Сандерленда Тимура Тутерова.
О переходе украинца представитель Лиги 1 – третьего английского дивизиона сообщил на своем официальном сайте.
20-летний футболист пополнил состав своей новой команды на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
Эксетер Сити, презентуя новичка, поприветствовал его на украинском языке.
"Вітаємо нашого нового гравця", - написала пресс-служба клуба.
👀✍️🕙— Exeter City FC (@OfficialECFC) January 16, 2026
Вітаємо нашого нового гравця#ECFC #SemperFidelis pic.twitter.com/AAEFDMr36S
✍️ Welcome Timur! 🇺🇦— Exeter City FC (@OfficialECFC) January 16, 2026
Ukraine U21 international winger Timur Tutierov joins on loan from @SunderlandAFC until the end of the 2️⃣5️⃣/2️⃣6️⃣ season 🤝#ECFC #SemperFidelis pic.twitter.com/0ir86QyYim
В своей новой команде украинский нападающий будет выступать под 28-м номером.
Timur will wear the No.2️⃣8️⃣ shirt!#ECFC #SemperFidelis pic.twitter.com/2oOGRilyZC— Exeter City FC (@OfficialECFC) January 16, 2026
В нынешнем сезоне Тутеров пять раз попадал в заявку первой команды Сандерленда на матчи АПЛ и Кубка лиги, однако на поле не выходил.
За молодежную команду "черных котов" украинский нападающий в текущей кампании провел 13 матчей, отличившись девятью голами и одной результативной передачей.
Эксетер Сити на данный момент занимает 14-е место в Лиге 1.
Отметим, что в начале июля Тутеров подписал новый контракт с Сандерлендом.
