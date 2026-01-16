iSport.ua
Украинский нападающий сменил команду АПЛ на представителя третьего дивизиона Англии

Тимур Тутеров присоединился к Эксетер Сити, а новый клуб поприветствовал его на украинском.
Тимур Тутеров / Exeter City FC

Эксетер Сити объявил о подписании украинского нападающего Сандерленда Тимура Тутерова.

О переходе украинца представитель Лиги 1 – третьего английского дивизиона сообщил на своем официальном сайте.

20-летний футболист пополнил состав своей новой команды на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Читай также: Молодой украинец впервые попал в заявку Сандерленда на матч АПЛ

Эксетер Сити, презентуя новичка, поприветствовал его на украинском языке.

"Вітаємо нашого нового гравця", - написала пресс-служба клуба.

В своей новой команде украинский нападающий будет выступать под 28-м номером.

В нынешнем сезоне Тутеров пять раз попадал в заявку первой команды Сандерленда на матчи АПЛ и Кубка лиги, однако на поле не выходил.

За молодежную команду "черных котов" украинский нападающий в текущей кампании провел 13 матчей, отличившись девятью голами и одной результативной передачей.

Эксетер Сити на данный момент занимает 14-е место в Лиге 1. 

Отметим, что в начале июля Тутеров подписал новый контракт с Сандерлендом.

