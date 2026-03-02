iSport.ua
"Должны прийти к этому": Усик высказал мнение о трилогии с Фьюри

Украинский чемпион знает, что британец хочет третьего боя.
Сегодня, 21:29       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможности трилогии с уже дважды им битым экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он не отбрасывает вероятности проведения третьего боя с британцем, если так сложатся обстоятельства.

Читай также: "Мы следующие": Временный чемпион WBC отреагировал на анонс боя Усик - Верховен

"Это не исключено. Это может произойти, но мы должны прийти к этому. Он хочет, я знаю, мы общались с его менеджером. У него такой момент, что, кроме Усика, он ни с кем не хочет драться.

Он сказал, что возвращается в бокс. Думаю, что деньги у него есть. Просто он хочет быть не под столом, а на столе", - сказал Усик в интервью Андрею Беднякову.

Напомним, что свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Ранее Усик сообщил, когда собирается завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

