"Должны прийти к этому": Усик высказал мнение о трилогии с Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможности трилогии с уже дважды им битым экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он не отбрасывает вероятности проведения третьего боя с британцем, если так сложатся обстоятельства.

"Это не исключено. Это может произойти, но мы должны прийти к этому. Он хочет, я знаю, мы общались с его менеджером. У него такой момент, что, кроме Усика, он ни с кем не хочет драться.

Он сказал, что возвращается в бокс. Думаю, что деньги у него есть. Просто он хочет быть не под столом, а на столе", - сказал Усик в интервью Андрею Беднякову.

Напомним, что свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Ранее Усик сообщил, когда собирается завершить карьеру.

