"У меня есть дата": Усик сообщил, когда собирается завершить карьеру

Украинский чемпион рассказал, сколько еще планирует боксировать.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик высказался о завершении карьеры.

По словам украинского боксера, он еще планирует оставаться на профессиональном ринге полтора года, после чего объявит о прекращении выступлений.

Читай также: Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга

"Я полностью в теме. Я все полностью понимаю. Кое-кто не может себе сказать, что твой спортивный возраст заканчивается, потому что желание невероятное, а возможности уже не те, потому что тело уже не то, и подрастают новые ребята. Не может старый конкурировать с молодым в физике, в скорости. Он может конкурировать в каких-то бекграундах, которые он насобирал за этот возраст, но и их не хватит, чтобы победить. Нужно понимать, что ты прошел свой путь и сейчас начинается эра других молодых ребят.

Полтора года и Александр Усик… У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые наблюдали за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006, когда я свои первые соревнования выигрывал на международной арене. Четкая дата, когда я скажу людям спасибо. Я готовлю этот текст, и он идет от сердца", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу USYK17.

Напомним, что свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Ранее Усик отреагировал на поединок с Верховеном.

Александр Усик

