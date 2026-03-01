iSport.ua
Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом

Выше Эммануила Каралиса остается только рекордсмен Арман Дюплантис.
Сегодня, 10:20       Автор: Игорь Мищук
Эммануил Каралис / Getty Images
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Эммануил Каралис продемонстрировал выдающийся результат в прыжках с шестом.

На чемпионате Греции по легкой атлетике греческий спортсмен покорил планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Благодаря этому показателю он стал вторым лучшим прыгуном с шестом в истории на турнирах в помещении.

Читай также: Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну

Свой личный рекорд 26-летний атлет улучшил сразу на 9 сантиметров.

Напомним, что рекорды в прыжках с шестом как в помещении (6,27 м), так и на открытых стадионах (6,30 м) удерживает швед Арман Дюплантис.

Также Каралис стал третьим в истории, кто превзошел достижения Сергея Бубки (6,15 м - в помещении, 6,14 м - на открытых стадионах). Кроме упомянутого Дюплантиса, третий результат в помещении среди атлетов принадлежит французу Рено Лавиллени, который преодолел планку на высоте 6,16 м.

