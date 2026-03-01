Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Эммануил Каралис продемонстрировал выдающийся результат в прыжках с шестом.
На чемпионате Греции по легкой атлетике греческий спортсмен покорил планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Благодаря этому показателю он стал вторым лучшим прыгуном с шестом в истории на турнирах в помещении.
Свой личный рекорд 26-летний атлет улучшил сразу на 9 сантиметров.
SECOND HIGHEST VAULT IN HISTORY!!!!!!!— Owen (@_OwenM_) February 28, 2026
Emmanouil Karalis 🇬🇷 clears 6.17m in the men’s pole vault at the Greek Indoor Championships. 🤯🔥
Only Mondo Duplantis 🇸🇪 has only vaulted higher.
🎥 SEGAS (IG) pic.twitter.com/DSq5yoSd8a
Напомним, что рекорды в прыжках с шестом как в помещении (6,27 м), так и на открытых стадионах (6,30 м) удерживает швед Арман Дюплантис.
Также Каралис стал третьим в истории, кто превзошел достижения Сергея Бубки (6,15 м - в помещении, 6,14 м - на открытых стадионах). Кроме упомянутого Дюплантиса, третий результат в помещении среди атлетов принадлежит французу Рено Лавиллени, который преодолел планку на высоте 6,16 м.
