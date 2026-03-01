iSport.ua
Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла

Украинець отыграл весь поединок.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Накануне состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором Эвертон в гостях переиграл Ньюкасл.

В игре принял участие украинский защитник Виталий Миколенко: он вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут.

За весь поединок Виталий совершил 1 отбор, 1 перехват, 5 подборов и 8 выносов, выиграл 9 дуэлей из 10, заблокировал 1 удар, допустил 14 потерь мяча, заработал 3 фола и отдал 23 передачи, из которых 12 - точные.

Статистический портал WhoScored поставил 26-летнему защитнику оценку 7,1 балла, а SofaScore оценил игру Виталия в 6,9 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

