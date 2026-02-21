Челси готов продать купленного в прошлом году форварда

Новичок не стал своим на Стэмфорд Бридж.

Лондонский Челси рассмотрит продажу нападающего Лиама Делапа. Английский гранд стремится отбить потраченные на трансфер средства, сообщает Football Insider.

Прошлым летом "синие" отдали за форварда 35,5 млн евро. Если Челси будет предложена аналогичная сумма, то лондонцы отпустят Делапа. Интерес к англичанину проявил ливерпульский Эвертон.

В нынешнем сезоне Делап сыграл 24 поединка, в которых оформил 2 гола и 4 ассиста. Контракт нападающего с Челси действует до лета 2031 года.

К слову, ирландец Робби Кин стал кандидатом в тренеры лондонского Кристал Пэлас.

