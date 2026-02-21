iSport.ua
Леклер оценил подготовку к открытию сезона

Назвал старт решающим фактором перед Гран-при Австралии.
Сегодня, 14:02       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал изданию Sportal, как команда готовится к первому этапу сезона в Австралии.

Старт - очень важный момент гонки, и мы уделили этому особое внимание. Он по-прежнему сложен, как и для всех остальных, но, возможно, у нас есть небольшое преимущество. Я рад этому, потому что в Австралии каждый старт будет иметь решающее значение: можно как отыграть много позиций, так и потерять их.

"С нашей стороны всё выглядит хорошо на тестах, но, думаю, пока слишком рано делать выводы. Все скрывают свою реальную форму и стараются выставить так, будто быстрее именно соперники. Мы пока не до конца понимаем, где находимся", - сказал монегаск.

Напомним, что первый этап сезона-2026 пройдет с 6 по 8 марта в Мельбурн.

К слову, ФИА откладывает ужесточение проверок моторов.

