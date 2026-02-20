Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах

Монегаск сделал лучший круг в финальный день.

В Бахрейне завершились предсезонные тесты сезона-2026.

В последний третий день тестов пилот Феррари Шарль Леклер показал лучшее время круга - 1:31.992.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в Бахрейне лучшее время показал Джордж Расселл, и оно было лучше всего на 2,5 секунды - 1:29.545.

При этом Феррари проехали лишь 745 кругов - четвертый результат в пелотоне. Больше всех проехали пилоты Макларен - 817 кругов, а меньше Астон Мартин - 334 круга.

