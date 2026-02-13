iSport.ua
Леклер высказался касательно лучшего времени во 2-й день тестов в Бахрейне

Главное - работа команды, не рекорды круга.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В четверг, 12 февраля, в Бахрейне завершился второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот Феррари Шарль Леклер  - 1.34,273 (139 кругов).

За ним расположился действующий чемпион Ландо Норрис, отставание составило +0,511 (149 кругов), а тройку лидеров замкнул пилот Хаас Оливер Бермэн - +1,121 (130 кругов).

После тестов монегасский гонщик дал интервью Autoracer.it касательно своего лидерства после второго дня тестов:

Мы завершили запланированную программу без единой проблемы, что в такой ситуации всегда радует. Смотреть на времена круга тоже приятно, но на тестах они мало что значат - основное внимание сосредоточено на работе команды.

"Ощущения от управления болидом весьма хорошие, хотя понятно, что мы находимся на ранней стадии подготовки. Сегодня целью было проехать как можно больше кругов и провести все запланированные проверки. Мы продолжим работать и двигаться вперед шаг за шагом", — сказал Леклер.

А вот пилот команды Ред Булл, которая практически полностью пропустила утреннюю сессию второго дня, раскритиковал новые болиды.

