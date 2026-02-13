iSport.ua
Михайлюк стал одним из лучших в матче против Блэйзерс

Украинец реализовал 80% трёхочковых в матче против Портленда.
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на 13 февраля Юта Джаз сыграла против Портленд Трэйл Блэйзерс. Несмотря на поражение в концовке встречи, украинский баскетболист в составе хозяев блеснул на паркете.

Святослав Михайлюк набрал 14 очков за 17 минут. За это время свингмен реализовал 5 из 8 бросков с игры и 4 из 5 трёхочковых.

Также украинец сделал 1 подбор, отдал 3 передачи и совершил 1 перехват. Кроме того, он допустил 2 потери и дважды сфолил.

Добавим, что Михайлюк в среднем за игру набирает 9 очков и делает 2,5 подбора, к слову, матч Юты против Блэйзерс завершился со счётом 119:135.

Ранее появилась информация о том, что форвард Далласа Далласа пропустит Турнир восходящих звезд.

