Михайлюк проявил себя в матче с Торонто

Cыграл 30 минут в поединке против Рэпторс.

В ночь на понедельник, 2 февраля, Юта встретилась с Торонто. В этой игре принял участие украинский баскетболист.

Святослав Михайлюк набрал 8 очков. За 30 минут против Рэпторс свингмен реализовал 2 из 7 бросков с игры, в том числе 2 из 6 трёхочковых, а также точно исполнил оба штрафных - 2 из 2.

Также в его активе 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват, без блок-шотов. Кроме того, Святослав допустил 2 потери и заработал 2 фола.

К слову, Юта уступила Торонто со счётом 100:107.

