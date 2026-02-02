iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк проявил себя в матче с Торонто

Cыграл 30 минут в поединке против Рэпторс.
Сегодня, 08:07       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на понедельник, 2 февраля, Юта встретилась с Торонто. В этой игре принял участие украинский баскетболист.

Святослав Михайлюк набрал 8 очков. За 30 минут против Рэпторс свингмен реализовал 2 из 7 бросков с игры, в том числе 2 из 6 трёхочковых, а также точно исполнил оба штрафных - 2 из 2.

Также в его активе 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват, без блок-шотов. Кроме того, Святослав допустил 2 потери и заработал 2 фола.

Украинский баскетболист, выступающий в чемпионате Испании, стал вторым снайпером в победном матче Реала.

К слову, Юта уступила Торонто со счётом 100:107.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

Статьи по теме

Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты
Михайлюк против Майами набрал более 5 очков Михайлюк против Майами набрал более 5 очков
Михайлюк результативно сыграл против Спёрс Михайлюк результативно сыграл против Спёрс
Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

НБА11:23
Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд
Бокс10:47
Гвоздик уступил сербскому боксеру на Zuffa Boxing
Бокс10:42
Видео нокаута Гвоздика в бое против Калайджича
Европа10:09
Полузащитник Реала выбыл. Известно, насколько серьёзна травма Беллингема
Бокс09:40
Богачук победил россиянина Бутаева по решению судей
НХЛ09:15
НХЛ: Вегас уступил Анахайму, Тампа обыграла Бостон
НБА08:54
НБА: Нью-Йорк разобрался с Лейкерс, Оклахома обыграла Денвер
Теннис08:29
Пятая ракетка мира пропустит сразу два турнира
НБА08:07
Михайлюк проявил себя в матче с Торонто
Европа07:48
Лидер Реала приблизился к рекорду Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK