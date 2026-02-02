iSport.ua
Русский Українська

Пятая ракетка мира пропустит сразу два турнира

После снятия с AO итальянец пропустит два турнира подряд.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Лоренцо Музетти / Getty Images
Лоренцо Музетти / Getty Images

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти не примет участие в турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Причина, по которой итальянец не сыграет в этих соревнованиях, травма правого бедра.

Ранее Музетти снялся по ходу четвертьфинала Australian Open против Новака Джоковича, ведя 2:0 по сетам.

"После обследования мы с командой приняли сложное решение сняться с турниров. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку - надеюсь, скоро увидимся", — написал Лоренцо в Instagram.

Напомним, что турнир в Буэнос-Айресе пройдет с 9 по 15 февраля, а в Рио-де-Жанейро — с 16 по 22 февраля.

К слову, накануне победитель Australian Open побил рекорд Надаля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лоренцо Музетти

Статьи по теме

Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед
Первая ракетка мира прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира Первая ракетка мира прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира
Лоренцо Музетти обыграл Алекса Де Минора в упорной борьбе Лоренцо Музетти обыграл Алекса Де Минора в упорной борьбе
Алькарас на отказе Музетти стал первым финалистом Ролан Гаррос Алькарас на отказе Музетти стал первым финалистом Ролан Гаррос

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

НБА11:23
Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд
Бокс10:47
Гвоздик уступил сербскому боксеру на Zuffa Boxing
Бокс10:42
Видео нокаута Гвоздика в бое против Калайджича
Европа10:09
Полузащитник Реала выбыл. Известно, насколько серьёзна травма Беллингема
Бокс09:40
Богачук победил россиянина Бутаева по решению судей
НХЛ09:15
НХЛ: Вегас уступил Анахайму, Тампа обыграла Бостон
НБА08:54
НБА: Нью-Йорк разобрался с Лейкерс, Оклахома обыграла Денвер
Теннис08:29
Пятая ракетка мира пропустит сразу два турнира
НБА08:07
Михайлюк проявил себя в матче с Торонто
Европа07:48
Лидер Реала приблизился к рекорду Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK