Пятая ракетка мира пропустит сразу два турнира

После снятия с AO итальянец пропустит два турнира подряд.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти не примет участие в турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Причина, по которой итальянец не сыграет в этих соревнованиях, травма правого бедра.

Ранее Музетти снялся по ходу четвертьфинала Australian Open против Новака Джоковича, ведя 2:0 по сетам.

"После обследования мы с командой приняли сложное решение сняться с турниров. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку - надеюсь, скоро увидимся", — написал Лоренцо в Instagram.

Напомним, что турнир в Буэнос-Айресе пройдет с 9 по 15 февраля, а в Рио-де-Жанейро — с 16 по 22 февраля.

К слову, накануне победитель Australian Open побил рекорд Надаля.

