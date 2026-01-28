Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед

Четвертая ракетка мира Новак Джокович пробился в полуфинал Australian Open.

При этом сербский теннисист выиграл лишь три матча из пяти, в остальных двух он получил технические победы.

В первых двух раундах сеть уверенно обыграл Педро Мартинеса и Франческо Маэстрелли. В третьем справился с Ботиком ван де Зандсхулпом, а в четвертом должен был сыграть с Якубом Меншиком.

Однако чешский спортсмен снялся с турнира, пропустив Джокович а в четвертьфинал, где его ждало Лоренцо Музетти.

Итальянец уверенно взял у серба два сета, однако после старта третьего ему понадобилась помощь физиотерапевта. Музетти попробовал играть с повреждением, однако в итоге был вынужден закончить матч и отдать победу Джоковичу.

После игры Новак признался, что Музетти должен был его обыгрывать, и серб уже мысленно паковал вещи домой.

Следующим соперником Джоковичу станет победитель пары Янник Синнер - Бен Шелтон. В другом полуфинале сыграют Карлос Алькатрас и Александр Зверев.

Ранее также в полуфинал Australian Open пробилась Элина Свитолина.

