Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед
Четвертая ракетка мира Новак Джокович пробился в полуфинал Australian Open.
При этом сербский теннисист выиграл лишь три матча из пяти, в остальных двух он получил технические победы.
В первых двух раундах сеть уверенно обыграл Педро Мартинеса и Франческо Маэстрелли. В третьем справился с Ботиком ван де Зандсхулпом, а в четвертом должен был сыграть с Якубом Меншиком.
Однако чешский спортсмен снялся с турнира, пропустив Джокович а в четвертьфинал, где его ждало Лоренцо Музетти.
Итальянец уверенно взял у серба два сета, однако после старта третьего ему понадобилась помощь физиотерапевта. Музетти попробовал играть с повреждением, однако в итоге был вынужден закончить матч и отдать победу Джоковичу.
После игры Новак признался, что Музетти должен был его обыгрывать, и серб уже мысленно паковал вещи домой.
Следующим соперником Джоковичу станет победитель пары Янник Синнер - Бен Шелтон. В другом полуфинале сыграют Карлос Алькатрас и Александр Зверев.
Ранее также в полуфинал Australian Open пробилась Элина Свитолина.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!