Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича

В воскресенье, 1 февраля, в Мельбурне состоялся финал мужского одиночного разряда Australian Open-2026.

В поединке за титул встречались лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и четвертая ракетка мира серб Новак Джокович.

Читай также: Рыбакина триумфовала на Australian Open

Победу в решающем противостоянии в четырех сетах одержал испанский теннисист. Первая партия в матче осталась за сербом, однако испанец переломил ход поединка и забрал последующие три сетах.

Соперники провели на корте 3 часа 4 минуты.

Australian Open-2026

Мужчины, одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) - Новак Джокович (Сербия, 4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Алькарас впервые в карьере сыграл в финале Australian Open и одержал победу.

При этом после этой победы 22-летний испанец стал самым молодым теннисистом в истории, которому удалось выиграть по крайней мере по одному титулу на каждом из четырех турниров Grand Slam.

Всего на счету Алькараса уже семь титулов Grand Slam. Ранее он по два раза выигрывал Ролан Гаррос (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!