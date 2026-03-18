Директор команды Усика назвал причину срыва боя с Уайлдером

Представитель украинца объяснил, почему планируемый поединок так и не состоялся.

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему сорвался бой против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

По словам представителя украинского боксера, они планировали этот поединок, однако переговоры по нему затянулись, а американец в итоге выбрал в соперники Дерека Чисору.

"Переговоры о бое Усик - Уайлдер шли очень долго. Вместо этого они выбрали Дерека Чисору. Мы обсудили возможность поединка с Уайлдером и изначально мы планировали, что он состоится в США,

Однако переговоры шли дольше, чем мы ожидали, и в конечном итоге Уайлдер договорился о бое с Чисорой. Порой такое случается в боксе: пока идут переговоры, появляются другие возможности", - приводит слова Лапина Boxing News Online.

Ранее сообщалось, что Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Агитом Кабайелом.

