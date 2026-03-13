"Сменил курс": Уайлдер отреагировал на свое отсутствие в списке последних соперников Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о своем отсутствии в списке соперников обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Ранее украинский боксер заявлял о намерении встретиться в ринге с американцем, однако недавно сообщил, что до завершения карьеры собирается провести еще три боя: с Рико Верховеном, победителем поединка Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа и Тайсоном Фьюри.

"О, прикольно. Деонтея Уайлдера нет в этом списке? Он сменил курс действий. Как правило, когда люди встречаются со мной и видят меня, появляется фактор страха. Посмотрим, что произойдет. Если наш бой не состоится, это не разрушит мои мечты.

Я все еще здесь, независимо от того, здесь он или нет. Я здесь не ради других ребят в супертяжелом дивизионе. Я здесь ради того, что хочу достичь в своей жизни и в этом бизнесе", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

