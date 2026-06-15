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Футбол

Нидерланды и Япония поделили очки в равном матче

"Самураи" дважды сравнивали счет.
Сегодня, 00:58       Автор: Андрей Безуглый
Нидерланды - Япония / Getty Images
Нидерланды - Япония / Getty Images

В воскресенье, 14 июня, Нидерланды встречались с Японией в рамках группового этапа ЧМ-2026.

На первый тайм обе команды выбрали осторожный план игры. На старте Мален упустил момент забить быстрый гол, и после этого команды играли без ворот до самого конца тайма.

Перед перерывом они разменялись неплохими моментами, и наконец во втором тайме игра раскрылась. Уже на 51-й минуте ван Дейк головой открыл счет после передачи Гравенберха.

Японцам хватило пяти минут, чтобы отыграться усилиями Накамуры. Но еще через несколько минут Нидерланды снова вышли вперед, Гравенберх оформил дубль ассистов, а гол записал на свой счет Саммервилль.

После этого подопечные Кумана снова вернулись к осторожной игре, а японцы пытались атаковать, чтобы спасти матч. Что им и удалось на 88-й минуте.

Таким образом сборная Японии продлила свою серию без поражений против европейких команд.

Статистика матча Нидерланды - Япония 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Нидерланды - Япония 2:2
Голы: ван Дейк, 51, Саммервилль, 64 - Накамура, 57, Камада, 88

Ожидаемые голы (xG): 0,79 - 0,54
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 5 - 4
Фолы: 7 - 7

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