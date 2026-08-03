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Футбол

Динамо получило потенциальных соперников в раунде плей-офф отбора Лиги конференций

"Бело-синие" узнали, с кем могут сыграть в случае успеха в противостоянии с Карабахом.
Сегодня, 16:50       Автор: Игорь Мищук
Динамо играет в квалификации Лиги конференций / ФК Динамо Киев
Динамо играет в квалификации Лиги конференций / ФК Динамо Киев

В понедельник, 3 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

Борьбу за выход в основной этап турнира продолжает Динамо, которое в третьем раунде отбора должно сыграть с Карабахом.

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В случае успеха в противостоянии с азербайджанским клубом "бело-синие" на решающем этапе квалификации встретятся с победителем в паре Твенте (Нидерланды) - ДАК 1904 (Словакия).

Матчи раунда плей-офф квалификации запланированы на 20 и 27 августа.

Динамо номинально домашний поединок с Карабахом проведет 6 августа, а ответный матч состоится 13 августа.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Динамо в сезоне-2026/27.

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