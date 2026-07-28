"Футбол не должен быть политикой": ПАОК ответил на жалобу Динамо

ПАОК выступил с официальным заявлением после обращения киевского Динамо в УЕФА из‑за появления российского флага на трибунах во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Добавим, что киевский клуб назвал произошедшее недопустимой провокацией, напомнив, что именно под этой символикой россия ведёт полномасштабную войну против Украины.

Как пишет gazzetta.gr со ссылкой на греческий клуб, ПАОК заявил, что хочет говорить только о футболе и не желает быть участником каких‑либо конфликтов. При этом ПАОК призвал УЕФА дать принципиальную оценку всем провокациям вокруг противостояния и не допускать подобных инцидентов в будущем.

Для нас существует только одна борьба — та, что происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких‑либо других конфликтов. Футбол не должен быть политикой. Наше желание — играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперёд. Ничего больше.

Ранее наставник Шахтёра ответил на слухи о переходе в турецкий клуб или сборную.

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