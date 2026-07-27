Манчестер Сити продаст прошлогоднего новичка

Голкипер Манчестер Сити Джеймс Траффорд покинет команду, сообщает The Athletic.

23-летний англичанин станет игроком Лидса.

Напомним, что клуб купил Траффорда у Бернли прошлым летом за 32 млн евро. Теперь же продает его в Лидс за примерно 45 млн евро.

Стороны уже практически согласовали все условия, потому официального объявления долго ждать не придется. Хотя за игроком также следит Ньюкасл, который, теоретически, еще может перехватить вратаря.

В прошлом сезоне Джеймс Траффорд провел 17 матчей, пропустив 13 голов.

Ранее также сообщалось, что Челси следит за английским ветераном.

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