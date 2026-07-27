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Челси работает над трансфером форварда-ветерена

Лондонцы выкупят Данни Уэлбека.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Данни Уэлбек / Getty Images
Данни Уэлбек / Getty Images

Челси работает над трансфер Данни Уэлбека, пишет Дэвид Орнштейн.

По информации инсайдера, лондонцы хотят приобрести 35-летнего нападающего Брайтона ради его опыта.

Хаби Алонсо активно ищет варианты усиления своей команды, и Уэлбек - один из них.

Контракт англичанина с Брайтоном истекает через год, потому ожидается, что клубы быстро сойдутся в цене. Трансфермаркт оценивает Уэлбека в 3 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик сменит команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Данни Уэлбек

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