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Футбол

Славко Винчич закончил судейскую карьеру после 26 лет работы

Провёл последний матч в карьере - это был финал Мундиаля.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Славко Винчич / Getty Images
Славко Винчич / Getty Images

Славко Винчич завершил 26‑летнюю карьеру футбольного арбитра, пишет NZS.

Напомним, что 46‑летний словенец принял решение уйти из судейства после финала чемпионата мира‑2026 между Испанией и Аргентиной, который завершился победой испанцев со счётом 1:0 в дополнительное время.

Также Винчич стал первым словенским главным арбитром, обслужившим финал чемпионата мира. Статус рефери ФИФА он получил в 2010 году.

За время карьеры Винчич работал на финалах Лиги Европы‑2022 и Лиги чемпионов‑2024, а также обслуживал матчи чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов и чемпионата мира‑2022 в Катаре.

Тем временем клубу,  в котором играет Роналду, грозит трансферный бан.

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