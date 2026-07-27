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Погачар выиграл Тур де Франс с преимуществом 6 минут

Словенец стал пятикратным победителем турнира.
Сегодня, 10:17       Автор: Валентина Чорноштан
Тадей Погачар / Getty Images
Тадей Погачар / Getty Images

Тадей Погачар в пятый раз выиграл Тур де Франс и повторил рекорд главной велогонки мира.

Словенец из команды UAE Team Emirates XRG опередил Ремко Эвенепула на 6 минут 26 секунд, который соответственно занял второе место, а третьим стал Исаак Дель Торо.

Добавим, что за три недели соревнований Погачар выиграл пять этапов. Ранее пятикратными победителями Тур де Франс становились только четыре велогонщика.

Напомним, что ранее он выигрывал гонку в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

К слову, у французской команды  во время старта второго этапаТур де Франс случилась неприятная ситуация.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тур де Франц

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