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Футбол

Альварес готов к радикальным действиям, чтобы уйти из Атлетико

Хочет лично убедить боссов мадридского клуба отпустить его.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Хулиан Альварес хочет перейти в Барселону и готов пойти на радикальные шаги ради трансфера, сообщает Polymarket Sports.

Отмечается, что аргентинский форвард уже сообщил каталонскому клубу о намерении лично поговорить с руководством Атлетико.

Кроме того, игрок готов сделать публичное заявление о желании сменить команду, чтобы таким способом убедить мадридцев пойти на уступки в переговорах.

Добавим, что Альварес считает Барселону приоритетным вариантом продолжения карьеры и считает, что его действия могут стать ключевым фактором в возможном трансфере.

Тем временем чей трансфер точно близок к оформлению это переход звезды Кот-д’Ивуара в стан Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Хулиан Альварес

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