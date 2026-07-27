Альварес готов к радикальным действиям, чтобы уйти из Атлетико

Хулиан Альварес хочет перейти в Барселону и готов пойти на радикальные шаги ради трансфера, сообщает Polymarket Sports.

Отмечается, что аргентинский форвард уже сообщил каталонскому клубу о намерении лично поговорить с руководством Атлетико.

Кроме того, игрок готов сделать публичное заявление о желании сменить команду, чтобы таким способом убедить мадридцев пойти на уступки в переговорах.

Добавим, что Альварес считает Барселону приоритетным вариантом продолжения карьеры и считает, что его действия могут стать ключевым фактором в возможном трансфере.

Тем временем чей трансфер точно близок к оформлению это переход звезды Кот-д’Ивуара в стан Реала.

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