Альварес готов к радикальным действиям, чтобы уйти из Атлетико
Хочет лично убедить боссов мадридского клуба отпустить его.
Хулиан Альварес хочет перейти в Барселону и готов пойти на радикальные шаги ради трансфера, сообщает Polymarket Sports.
Отмечается, что аргентинский форвард уже сообщил каталонскому клубу о намерении лично поговорить с руководством Атлетико.
Кроме того, игрок готов сделать публичное заявление о желании сменить команду, чтобы таким способом убедить мадридцев пойти на уступки в переговорах.
Добавим, что Альварес считает Барселону приоритетным вариантом продолжения карьеры и считает, что его действия могут стать ключевым фактором в возможном трансфере.
Тем временем чей трансфер точно близок к оформлению это переход звезды Кот-д’Ивуара в стан Реала.
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