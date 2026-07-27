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Футбол

Клубу, в котором играет Роналду, грозит трансферный бан

Команда может лишиться возможности подписывать игроков.
Сегодня, 07:53       Автор: Валентина Чорноштан
Аль-Наср эмблема / Getty Images
Аль-Наср эмблема / Getty Images

У Аль‑Наср ухудшилась экономическая ситуация, пишет арабское издание arriyadiyah.

По имеющейся информации, задолженность команды превысила 800 млн саудовских риалов это около 187 млн евро.

Из‑за этого Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) усилил финансовый контроль над клубом, а именно сократил финансовые полномочия руководства клуба.

Также, чтобы выбраться из кризиса, команде, где играет Роналду, придётся временно потерять возможность подписывать новых игроков и тренеров.

К слову, другая команда, где играет Месси, также может получить наказание за обход правил МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Аль-Наср

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