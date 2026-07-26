"Хочу его прикончить": Джошуа подтвердил намерение драться с Фьюри

Британский экс-чемпион желает, чтобы соотечественник стал его следующим соперником.

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа после своей победы над Кристианом Пренгой подтвердил, что собирается встретиться в ринге с еще одним экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Британский боксер заявил, что хочет разобраться с соотечественником в своем следующем поединке.

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"Я начну быстро, выйду в ринг со взрывными силовыми ударами. Я хочу его прикончить, если говорить откровенно. Я хочу драться. Я хочу победить. Бой с Пренгой стал для меня большим уроком.

Я могу побеждать намного проще. Мне не нужно ждать до второго раунда. Я действительно способен сделать это в первом раунде. Думаю, что я сделаю это в моем следующем поединке", - приводит слова Джошуа ESPN.

Напомним, что бой Джошуа и Фьюри планируют организовать в конце этого года.

Ранее Александр Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой.

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