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Снигур уступила в финале турнира в Праге

Украинка в двух сетах проиграла австрийской сопернице.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№54 WTA) не смогла завоевать трофей на турнире WTA 250 в Праге, уступив в финале.

В решающем поединке соревнований в столице Чехии украинка противостояла австрийке Лилли Таггер (№74 WTA) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 6:7(3), 2:6.

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Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. Снигур за матч один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 250, Прага, Чехия
Финал

Дарья Снигур (Украина) - Лилли Таггер (Австрия) 6:7(3), 2:6

Для Снигур это был дебютный финал на уровне Тура.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина вылетела в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

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