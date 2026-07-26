Звезда ПСЖ хочет покинуть команду

Вингер ПСЖ Брэдли Барколя отказался продлевать контракт, пишет Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 23-летнего француза действительно до 2028 года, однако он уже хочет покинуть клуб.

При этом, отметим, что ранее появлялись слухи об интересе Ливерпуля к Барколя. Вингер открыт для перехода в АПЛ.

В прошлом сезоне Брэдли Барколя провел 49 матчей, отличившись 13 голами и 7 ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 90 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Болонья намерена выкупить украинского форварда.

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