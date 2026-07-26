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Автоспорт

Гран-при Бахрейна-2026 пройдет на другой трассе

Сепанг вернется в календарь впервые с 2017 года.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Сепанг / Getty Images
Сепанг / Getty Images

Формула-1 официально объявила о проведение Гран-при Бахрейна в текущем сезоне.

Только вот этап не пройдет на Ближнем Востоке. Гоночный уикэнд, запланированный на 2-4 октября, состоится в Малайзии.

Впервые с 2017 года автодром Сепанг снова примет Формулу-1. Последним победилем гонки является Макс Ферстаппен.

При этом важно отметим, что заезд будет считаться именно Гран-при Бахрейна. Формула-1 настаивает, что это тот же этап, но перенесенный в другое место.

С расписанием и результатами текущего Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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