Добвик может остаться в Италии

Форвард Ромы Артем Довбик может остаться в Серии А, пишет Маттео Моретто.

По информации инсайдера, украинский нападающий с большой вероятностью может оказаться в Болонье.

Напомним, накануне сообщалось, что Рома почти согласовала трансфер Сантьяго Кастро, а Довбик может отправиться в обратном направлении.

При этом оба трансфера между собой не связаны, и сделки оговариваются отдельно друг от друга.

Довбик уже пообщался с главным тренером Болоньи Доменико Тедеско и якобы согласился на переход.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны может остаться в клубе.

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