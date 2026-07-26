Назначение Пирло может сорваться из росийского букмекера

Итальянские политики выступили против его кандидатуры.

Назначение Андреа Пирло на пост главного тренера столкнулось со сложностями, пишет La Repubblica.

Вопросы к специалисту возникли из-за его связей с росийский букмкером fonbet.

Пирло неоднократно принимал участие в акциях компании, ездил в росию, а также разрешил использовать его фото в рекламных кампаниях.

Итальянские политики, узнав о связах тренера, выступили против его кандидатуры, назвав это вопросом "политической и институциональной целесообразности".

Федерация футбола Италии (FIGC) намерена в ближайшее время внимательно изучить вопрос. Президент FIGC Джованни Малаго якобы не знал о сотрудничестве Пирло и только сейчас поручил юристам поработать над проблемой.

Скорее всего, назначение 47-летнего итальянца или сорвется, или его заставят разорвать договор с букмекером.

Ранее также сообщалось, что Болонья намерена выкупить украинского форварда.

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