iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Очередная легенда футбола 00-х начала сотрудничество с россиянами

Андреа Пирло много лет играл вместе с Андреем Шевченко.
9 октября, 12:58       Автор: Василий Войтюк
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Звездный полузащитник сборной Италии и Милана Андреа Пирло решил, что деньги для него важнее, чем честь.

Бывший футболист стал амбасадором российской букмекерской компании.

Более того, он снялся в видео, где даже заговорил на русском языке.

 

Ранее различного вида сотрудничества с россией не стыдились такие известные в прошлом футболисты, как Франческо ТоттиСамуэль Это'О, Марко Матерацци и Давид Трезеге, а также другие. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Пирло

Статьи по теме

Легенда сборной Италии возглавил клуб из ОАЭ Легенда сборной Италии возглавил клуб из ОАЭ
Клуб Серии Б может уволить легенду итальянского футбола после неудачной попытки повышения Клуб Серии Б может уволить легенду итальянского футбола после неудачной попытки повышения
Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале
Пирло вскоре может быть уволен из клуба второго итальянского дивизиона Пирло вскоре может быть уволен из клуба второго итальянского дивизиона

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK