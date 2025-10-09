Очередная легенда футбола 00-х начала сотрудничество с россиянами

Андреа Пирло много лет играл вместе с Андреем Шевченко.

Звездный полузащитник сборной Италии и Милана Андреа Пирло решил, что деньги для него важнее, чем честь.

Бывший футболист стал амбасадором российской букмекерской компании.

Более того, он снялся в видео, где даже заговорил на русском языке.

Ранее различного вида сотрудничества с россией не стыдились такие известные в прошлом футболисты, как Франческо Тотти, Самуэль Это'О, Марко Матерацци и Давид Трезеге, а также другие.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!