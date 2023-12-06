Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале

У Андреа Пирло была договоренность со "сливочными" после Чемпионата мира 2006 года

Легендарный экс-хавбек сборной Италии, Милана и Ювентуса Андреа Пирло рассказал, что после победного Чемпионата мира 2006 года его карьера могла пойти другим путем.

По словам Пирло, после Мундиаля у него была договоренность о переходе в мадридский Реал.

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"Тогда как раз закончился ЧМ-2006, был хаос из-за кальчополи. Был шанс, что Милан вылетит в Серию Б, а Капелло тогда возглавил Реал. Говорил с ним и директорами, у нас было соглашение.

Когда приехал на предсезонную подготовку Милана, нам сказали, что будем играть в Серии А, но стартуем без определенного числа очков. Я не был уверен, потому что решил перейти в Реал. Но когда прибыл на базу Милана, встретил Галлиани и своего агента. Мы решили продолжить приключение.

Галлиани положил контракт на стол и сказал нам записать туда цифры. Через несколько дней сделка была заключена", - сказал Пирло для Radio Serie A.



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