Полесье официально объявило о новых контрактах своих игроков.

Борис Крушинский и Александр Назаренко подписали новые соглашения с житомирским клубом.

Оба игрока останутся в клубе до 2030 года.

Отметим, что оба игрока присоединились к Полесью в 2023 году.

В текущем сезоне Крушинский провел десять матчей, отличившись тремя ассистами, а Назаренко - 15 матчей, один гол и два ассиста.

Ранее также сообщалось, что Георгий Судаков оказался в центре скандала.

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