Манчестер Юнайтед решил не расставаться просто так с Бруну Фернандешем, пишет The Athletic.

Напомним, что капитан манкунианцев отказывается продлевать с клубом контракт.

Потому клуб решил пойти на принцип и активировал пункт об автопродлении контракта на еще один сезон.

Теперь контракт Фернандеша дейсвует до лета 2028 года, однако в клубе не исключают его уход уже предстоящим летом. Но теперь клуб перестраховался и не потеряет португальца бесплатно.

В текущем сезоне на счету Бруну Фернандеша 16 матчей, восемь голов и три ассиста.

Ранее также Реал продлил контракт со своим вингером.

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